La mise à l'honneur de Ken Loach par l'ULB n'enchante pas le Premier ministre

L'ULB remettra jeudi au cinéaste britannique le titre de docteur honoris causa. Ce choix a été dénoncé par plusieurs organisations et personnalités juives en raison de déclarations de Ken Loach à propos de la Shoah et l'antisémitisme jugées ambigües.

Avant lui, au MR, d'autres voix se sont exprimés pour dénoncer plus frontalement la décision de l'université, en particulier celle du sénateur Jacques Brotchi. Malgré la polémique, l'Université a maintenu son choix. Mardi, à l'invitation de l'ULB, le cinéaste a réaffirmé sa condamnation de "toute forme de déni de l'Holocauste" et s'est dit choqué de devoir faire une telle mise au point. Des spécialistes appartenant à l'Université ont également analysé les propos incriminés de Ken Loach et conclu qu'il n'y avait aucun fondement à ces accusations d'antisémitisme et de négationnisme.