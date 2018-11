La nomination de Steven Vanackere fait trembler la Banque nationale

Ce qui devait s’apparenter à une simple formalité risque bien d’être plus compliqué que prévu. La nomination de l’ancien vice-premier ministre Steven Vanackere (CD&V) au comité de direction de la Banque nationale n’en finit pas de faire des vagues et pourrait même déboucher, à terme, sur une réforme en profondeur du fonctionnement de cette vénérable institution qu’est la Banque nationale.

C’est l’absence de femmes au sein de l’organe dirigeant de l’institution monétaire qui a mis le feu aux poudres. Dès l’annonce par le ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) du nom de Steven Vanackere, la directrice sortante Marcia De Wachter (CD&V) a fait part de son insatisfaction. "Le gouvernement n’a manifestement pas été capable de dénicher une seule femme compétente", a-t-elle lâché sur Twitter (lire L’Echo du 2 novembre). Marcia De Wachter a été rejointe par l’économiste Paul De Grauwe et le fiscaliste Michel Maus . Même l’influente organisation de femmes du CD&V, Vrouw en Maatschappij, n’a pas caché sa déception.

Marche arrière du ministre

Le président du CD&V, Wouter Beke , s’est défendu en précisant que Steven Vanackere était tout simplement le meilleur candidat. "Ce ne fut pas un choix entre un homme ou une femme, mais un choix pour les qualités de Vanackere." Une explication qui n’a pas convaincu le vice-premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), qui vient précisément de publier en septembre dernier un livre sur l’importance de l’égalité entre hommes et femmes. "L’absence de femmes (au comité de direction de la BNB) n’est pas une bonne chose. Cela n’a d’ailleurs pas été discuté au sein du gouvernement", a-t-il fait savoir sur Twitter. "C’est un pur choix du CD&V et du ministre des Finances", selon lui.

Picqué au vif, Wouter Beke a répondu que "le CD&V n’a de leçons à recevoir de personne", épinglant au passage le fait que l’Open Vld et la N-VA ont moins de femmes qui siègent au parlement et au gouvernement que les chrétiens-démocrates.

De son côté, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt ne semblait plus totalement assumer son choix vendredi . La proportion hommes-femmes au sein de la Banque nationale "peut et doit être améliorée", a-t-il affirmé sur Twitter vendredi. Il est vrai que si la procédure prévoit que c’est le ministre des Finances qui propose formellement le candidat, la décision revient au parti, en l’occurrence le CD&V.

C’est que la sous-représentation féminine ne touche pas uniquement le comité de direction de la Banque. Le Conseil de Régence, composé de 17 membres, ne comporte qu’une seule femme, en l'occurrence Fabienne Bister. Parmi les 26 sous-directeurs (le plus haut niveau après les directeurs), deux sont des femmes. Et sur les 149 hauts cadres, on ne dénombre que 21% de femmes.