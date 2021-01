La nouvelle vague des mouvements citoyens et contestataires...

Les mouvements contestataires, plus souvent pacifistes, mais parfois prenant des tournures plus violentes, fleurissent aussi chez nous. Avec une idéologie radicalement différente, mais qui montre un mal-être de nos démocraties.

L’image restera longtemps dans les esprits. Des manifestants prenant d’assaut le Capitole, symbole de la démocratie américaine. Pas tous des quidams, mais beaucoup. Le peuple - une frange du peuple plus exactement - en marche.

Une image qui a déjà percolé chez nous. Pas aussi puissante, mais réelle. On pense notamment à la descente sur le plateau du Heysel de militants du Vlaams Belang le 27 septembre dernier. "Le parallèle est frappant : on avait là un leader politique, certes pas au pouvoir, qui avait appelé ses partisans, dont une frange radicale, à manifester. Avec en toile de fond, drapeaux flamingants et discours dénonçant le caractère, à leurs yeux, anti-démocratique des élections", nous dit Jean Faniel, directeur du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques).

Cette expression, parfois radicale, de la contestation populaire est de plus en plus courante.

Le discours était similaire : "on nous a volé notre gouvernement." Une stratégie qui, souligne le politologue, est néanmoins bien différente de celle que l’on voit dans les divers mouvements protestataires qui ont fleuri ces dernières années. Car cette expression, parfois radicale, de la contestation populaire est de plus en plus courante. Des exemples? Les Gilets jaunes en France, mais aussi les mouvements citoyens pour le climat, les actions militantes de Greenpeace, les mouvements pacifistes anti-capitalistes comme Occupy Wall Street, ou plus près de nous, les actions menées par des organisations d’extrême gauche contre les centres fermés, pour la défense des migrants, ou l’emblématique "Justice pour Mawda".

Une différence: pas de leader charismatique

Ils restent pourtant fort différents de ce que l’on a pu voir cette semaine aux États-Unis. À plusieurs titres. En France, ils ont certes ravivé les événements de l’hiver 2018, lorsque les Gilets jaunes ont marché sur Paris. "Ils se sont attaqués à des symboles du pouvoir, comme l'Arc de Triomphe, à ce qui symbolise aussi la grandeur de la France, mais pas aux symboles de la démocratie proprement dits", dit Jean Faniel. Autre différence de taille, les Gilets jaunes sont un mouvement très spontané, pas vraiment structuré, et surtout, sans leader charismatique ou chef de file, contrairement à l'extrême droite ou aux trumpistes. "Mais les Gilets jaunes se battent pour plus d’égalité sociale, de justice. Pareil avec les autres mouvements dits citoyens. Les trumpistes sont tout l’inverse, suprémacistes, xénophobes, complotistes. Avec cette figure du chef qui harangue, de loin."

Démocratie en question

Mais que nous disent ces mouvements sur l’état de notre démocratie ? "Ils ont en commun, pour certains, comme les Gilets jaunes ou les trumpistes, de ne pas s’y retrouver dans la démocratie telle qu’elle fonctionne, dit Jean Faniel. Que ce soit face aux règles qui ne seraient pas respectées, ou qui ne produisent pas les effets qu’ils espèrent. Mais les débouchés sont différents, là ou les Gilets jaunes réclament davantage de démocratie, avec par exemple la volonté d’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne, les trumpistes ne réclament pas davantage de démocratie, même s'ils dénoncent les travers du système électoral américain…"