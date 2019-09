La pénurie de compétences coûte cher aux entreprises

Ce phénomène touche toute l’Europe et particulièrement la Belgique, qui fait face à un manque important de main-d’œuvre. Elle est d’ailleurs mauvaise élève dans ce domaine puisqu’elle est le deuxième pays du continent à avoir le niveau d’emplois vacants le plus élevé en Europe. La République tchèque est la première de ce classement peu glorieux. En 2018, ce taux d’emplois vacants par rapport aux emplois disponibles en Belgique s’élevait à 3,5%. Un taux bien supérieur lorsque l’on sait que l’Allemagne ne dépasse pas les 3% ou encore que la moyenne européenne atteint les 2,2%.

Et pourtant, même si la pénurie ne semble pas près de se terminer, les entrepreneurs belges gardent le sourire. Seuls 23% des 90 dirigeants d’entreprise belge interrogés considèrent la pénurie comme problématique pour leurs activités. Philippe Vyncke, de chez PwC Belgium, se méfie de ce paradoxe entre la pénurie et cet optimisme. D’après lui, même si les entreprises belges espèrent saisir davantage d’opportunités qu’en 2018, il ne faut pas oublier que les besoins d’experts numériques ou encore d’ingénieurs et de cadres supérieurs sont plus importants en Belgique qu’ailleurs.