La peur comme boussole politique

La mission des informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens a été prolongée par le Roi. Des discussions ont toujours lieu en coulisses. Mais très franchement, il faudrait un miracle pour sortir de la crise politique actuelle. Le scénario d’un retour aux urnes est dès lors de plus en plus envisageable, voire probable. À cet égard, cette semaine marque un tournant. Bien sûr, l’idée n’est pas neuve. Elle est évoquée depuis des mois déjà. Mais désormais, ce n’est plus une hypothèse théorique. C’est concret.