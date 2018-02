La pharma a dopé la croissance wallonne en 2016

Une fois n’est pas coutume, l’économie wallonne affiche une croissance plus importante que celle de la Flandre. Le constat, qui émane de l’Institut des comptes nationaux (ICN), porte sur 2016 et ne constitue qu’une première estimation.

La croissance économique en 2016 s’est établie à 1,7% en Wallonie, à 1,2% en Flandre et à 0,9% à Bruxelles. Seule la Wallonie a connu une croissance économique supérieure à celle de 2015 (+ 0,6%). C’est surtout à l’industrie — et la pharma en particulier — que la Wallonie doit ce bon résultat. Par contre, la branche des transports et entreposage a fourni la plus importante contribution négative à la croissance wallonne.