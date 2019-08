La polémique autour de l'assurance juridique enfle

L’information barrait la Une de trois titres de presse flamands: le citoyen ne serait-il pas en train de se faire berner par les assureurs? En avril dernier, le ministre Koen Geens (CD&V) faisait passer une réforme visant à améliorer l’accès des classes moyennes à la Justice. Celle-ci prévoit une réduction d’impôt maximale de 124 euros pour qui souscrit à une prime d’assurance protection juridique. Or, révèlent De Standaard, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen, l'assureur DAS a décidé d’augmenter sa police d’assurance du même montant . L’argent du contribuable serait-il donc directement envoyé dans les poches des assureurs?

Test-Achats au taquet

Du côté de Test-Achats, on grogne carrément. L'organisation de défense des consommateurs a d'ailleurs reçu des signalements d’abus présumés. "Comme Assuralia, nous allons comparer l’évolution des contrats et des primes. Nous avions à l’époque durement critiqué ce projet de Koen Geens et ses effets pervers, notamment l’augmentation de la prime. Le ministre répète qu’il ne peut pas encadrer les primes, mais un monitoring était envisageable. Alors c’est nous qui le ferons", tranche Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats, qui regrette une mesure qui "encombre les tribunaux et ne permet pas de les faire fonctionner plus rapidement et mieux."