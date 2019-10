La police fédérale a saisi 14 milliards d'argent criminel

Avec la lutte contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains, la lutte contre la drogue reste une priorité pour la police fédérale. Les chiffres?

Arrestations

La problématique des stupéfiants est plus importante que jamais en Belgique, tout comme dans d'autres pays d'ailleurs, constate la police.

Le crime ne peut pas payer, et donc nous devons frapper là où ça fait mal: au portefeuille.

En 2018, des centaines de personnes ont été arrêtées pour des faits d'importation, exportation et production de stupéfiants, vol, assassinat et meurtre, trafic d'êtres humains, terrorisme, escroquerie et blanchiment. Pas moins de 3.407 arrestations judiciaires ont été effectuées, soit 9,3 par jour en moyenne. En 2017, le nombre d'arrestations judiciaires s'élevait à 2.907.