La police se démène pour recruter des profils innovants

Face à un marché tendu, la police fédérale déploie tous les moyens pour attirer 400 profils spécialisés en IT et développer ses projets innovants. Et craint que les affaires courantes ne bloquent le processus.

Puisque la police a tout le mal du monde à attirer des jeunes prometteurs dans ses filets, le SPF Intérieur a organisé un congrès intitulé Niveau S, couplé à deux salons de l’innovation et de l’emploi, la semaine dernière, à Bruxelles. Et les petits plats sont mis dans les grands: le nouveau ministre de l’Intérieur Pieter De Crem a maintenu sa présence, malgré la crise politique, tandis que le grand patron de la police fédérale, le commissaire général Marc De Mesmaeker, a mené des entretiens d’embauche en personne.

Car les besoins sont importants: environ 400 profils IT sont prêts à être embauchés. "Ce manque bloque et ralentit nos projets en matière de technologie de l’information et de communication. Nous voulons évoluer vers plus de digitalisation", indique Marc De Mesmaeker. Le gros souci de la police est de pouvoir attirer des jeunes talents quand les salaires offerts ailleurs sont supérieurs. Mais le public a ses atouts. "Quand l’économie va bien, le recrutement dans le service public est difficile. Mais nous sommes une grande entreprise avec de belles possibilités de carrière."

Le problème des affaires courantes

Autre problème soulevé: le recrutement dans la police est aujourd’hui bloqué par une certaine inertie de la procédure. Ainsi, pour devenir inspecteur principal spécialisé, un spécialiste de l’informatique devra être capable d’assurer toutes les missions d’un policier. Et c’est tout sauf facile. "On demande un mix entre le statut de cadre policier et le profil technique. Pour cela, le futur officier de police judiciaire doit être évalué sur sa capacité à gérer une équipe sur le terrain, à faire du maintien de l’ordre. Et on ne trouve pas ce qu’il faut. Nous devons donc adapter la procédure de recrutement et cela prend du temps", note Walter Coenraets, le directeur de la Federal computer crime unit (FCCU).

Le dossier était de longue date sur le bureau de l’ancien ministre Jan Jambon. Et la crise politique bouleverse tout. "Le nouveau ministre est conscient du problème. Le processus de recrutement dure un an, c’est bien trop long. Mais il faut un gouvernement pour décider et prendre un arrêté royal", rappelle Marc De Mesmaeker.

Besoin de "gros calibres"

Pour contourner le processus de recrutement, la police fédérale propose une série de stages et de CDD. Les domaines proposés sont nombreux, précise Vincent Moreau, general product manager à la police fédérale. "ICT corporate, maintenance, développement des applications, réseau. Ce sont des profils de développeurs, chefs de projets, analystes, spécialistes système, géomaticiens, spécialistes en big data. La police judiciaire cherche aussi, notamment la FCCU, pour ses besoins d’enquête."