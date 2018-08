La police va prévoir la criminalité grâce à des algorithmes

"Hot spots" et "hot times"

Nos voisins du Nord sont plus avancés que nous en matière de police prédictive, notamment aux Pays-Bas, avec leur "système d’anticipation de la criminalité". Testé des mois durant dans de grandes villes comme Amsterdam et Enschede, il est à présent étendu au reste du pays. Concrètement parlant, la région d’Amsterdam sera désormais répartie en cases de 125 mètres sur 125, aires sur lesquelles on repérera des "hot spots" et "hot times": des lieux et des heures de la journée où le risque de cambriolage, de vol en rue et d’agression est supérieur. Tout cela se basera sur des algorithmes et des données, notamment la distance par rapport à des suspects connus, des caractéristiques démographiques et les délits commis antérieurement dans la zone. Les cartes seront rafraîchies tous les quinze jours, même si les actions doivent quant à elles se passer en temps réel et faire en sorte que les patrouilles se trouvent où l’on a potentiellement besoin d’elles.