La présidence du MR passerait de 4 à 5 ans

C'est une des tâches présidentielles que s'est assignées Georges-Louis Bouchez: réformer les statuts du MR. Si on ne peut lui faire grief de ne pas avoir entamé ce chantier modernisateur, la proposition qui fut soumise en conseil du parti ce lundi aura crispé quelques libéraux. Le président montois aimerait en effet que le mandat présidentiel passe de 4 à 5 ans et qu'il ne soit plus limité à deux comme le préconisent les statuts actuels.

Sur le fond, pourquoi pas. Et globalement, l'idée ne rebute pas nombre de ténors libéraux, mais il s'agirait que cette réforme entre directement en vigueur, sans attendre donc que le prochain mandat présidentiel ne démarre. "Généralement ce type de réforme vaut pour le mandat suivant, à moins d’avouer que nous évoluons dans un système très peu démocratique", commente en piquant un libéral. Par ailleurs, le texte a été soumis un brin à la va-vite en plein été et juste après une catastrophe sans précédent. La méthode crispe aussi. La première mouture de ces statuts réformés confirme par ailleurs le décumul obligatoire entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive dans une commune de plus de 50.000 habitants.