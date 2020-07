La quarantaine obligatoire pour les Belges revenant d'une zone rouge

Le Comité de concertation a décidé que les personnes revenant d'une zone rouge devront obligatoirement se soumettre à un dépistage et à une quarantaine.

Pour les zones rouges, la Belgique émet une interdiction formelle de voyage. Néanmoins, certaines personnes pourraient revenir de ces zones. Elles devront obligatoirement se soumettre à un dépistage et une quarantaine. Qu'entend-on par "zone rouge"? Il s'agit des villes, communes, arrondissements, régions ou pays reconfinés.

Zone orange

Pour les zones orange, les voyageurs de retour sont invités à se soumettre à un dépistage et une quarantaine . Une zone est classée orange quand les villes, communes, arrondissements, régions ou pays pour lesquels un risque sanitaire élevé est constaté. Le ministère des Affaires étrangères tient à jour la liste . Pour les zones vertes, seule la prudence est demandée.

Les modalités d'application de ces mesures n'ont pas encore été précisées. On rappelle que la prévention est du ressort des Régions, et non du niveau fédéral.