La quarantaine pour les voyageurs venant de zones à risque bientôt obligatoire?

"Il est acquis que ces personnes seront mises en quarantaine chez elles", a dégainé le ministre-président wallon sur Twitter. "Je souhaite que la durée de la quarantaine et le caractère contraignant ou incitateur soient identiques dans les trois régions du pays", a-t-il précisé. Le gouvernement wallon doit se réunir ce mardi après-midi pour prendre position.

Cette question de la quarantaine imposée reste en suspens depuis plusieurs jours maintenant, et cela alors que sont apparus de nouveaux foyers de contamination qui ont poussé au reconfinement dans des régions en Espagne, en Allemagne et au Portugal. Les vacances d'été désormais entamées, il convient de savoir si les voyageurs ayant séjourné dans ces régions et de retour en Belgique seront visés par de nouvelles mesures.