La récession frappe plus fort en Flandre qu'en Wallonie

Les prévisions du Bureau du Plan pour la période 2020-2025 montrent une Flandre plus sensible aux aléas de la conjoncture.

La crise du coronavirus va entraîner en 2020 une baisse du produit intérieur brut (PIB) de -11,1% en Flandre, -10,3% en Wallonie et -9,3 % à Bruxelles, ressort-il vendredi des perspectives 2020-2025 du Bureau du Plan. A l'échelle nationale, le recul est de -10,5%. Durant les deux années suivantes, le rebond sera parallèlement plus marqué au nord du pays (+8% puis +3,6%) qu'au sud (+8% puis +3,2%) et dans la capitale (+7,2% puis +2,6%).