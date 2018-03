La réforme des délais de préavis ouvre des perspectives d'embauche

Depuis le 1er janvier 2018, les délais de préavis ont encore été raccourcis. D'après une enquête réalisée par Acerta, les employeurs sont aujourd'hui prêts à prendre des risques pour embaucher.

Les employeurs se voient pousser des ailes depuis que le préavis est tombé à une semaine durant les trois premiers mois du contrat de travail. C'est une enquête réalisée par le spécialiste en ressources humaines Acerta qui le dit. Les patrons voient ce nouveau délai de préavis raccourci comme un "incitant visant à prendre plus de risques à l’embauche".

L'étude d'Acerta ne porte pas sur des promesses d'embauche faites par les employeurs, mais sur leur perception face à l'engagement de nouveaux travailleurs dans le cadre de la réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier de cette année.

Pour rappel, les délais de préavis pour les 6 premiers mois de l'engagement ont été raccourcis de 1 semaine comparé à précédemment. Ils sont ainsi passés de 2 semaines à 1 semaine durant les 3 premiers mois du contrat de travail. A partir du 4e mois de travail, ils sont passés de 4 semaines à 3 semaines, pour le 5e mois, ils restent à 4 semaines, et pour le 6e mois, ils passent de 6 à 5 semaines. Par la suite, ils restent inchangés comparé à la situation avant 2018.

• Qu'est ce que cela change dans le chef des patrons?

→ Premier constat: Ils sont prêts à prendre plus de risques. C'est-à-dire qu'ils cherchent moins la perle rare, le profil qui correspondra parfaitement à leur recherche. Ils disent ne plus absolument rechercher une personne qui peut prouver ses compétences, mais engageront plus facilement un travailleur sur base de son comportement et sa capacité à apprendre (54% des patrons l'affirment pour les employés, 47% pour les ouvriers). De quoi, donc, accélérer les embauches.

→ Deuxième constat: ce délai de préavis raccourci incite les employeurs à prendre des risques, mais entraîne aussi qu'ils hésiteront moins à se séparer d'un travailleur qui ne convient pas. "Un contrat de travail représente un engagement dans deux sens. Aucune des deux parties ne l’entame en visant un échec. Mais si cela arrive, les employeurs veulent pouvoir y mettre un terme au plus vite", explique ainsi Olivier Macq, juriste chez Acerta.

→ Troisième constat: les employeurs comptent évaluer plus soigneusement leurs nouveaux engagés (66% le disent pour les ouvriers, 54% pour les employés). Et ce durant les trois premiers mois de l'embauche. Pour Olivier Marcq, les entreprises se trompent en ne menant les évaluations qu'une fois par an."Un feed-back continu joue un rôle essentiel dans toute forme de collaboration. Celui-ci devrait commencer dès le premier jour, pour ne jamais s’arrêter", dit le spécialiste.

• Les patrons sont-ils donc satisfaits de cette nouvelle loi?

Oui, et... non. 70 % estiment les nouveaux délais de préavis suffisants pour les employés et 65 % les jugent corrects pour les ouvriers. "Mais s'ils pouvaient choisir entièrement librement, les employeurs préfèreraient appliquer les délais abrégés pendant plus de trois mois (64 % pour les ouvriers, 52 % pour les employés), dit olivier Macq. Cela étant, ils considèrent l’adaptation actuelle comme une amélioration réaliste."