La réforme des hôpitaux crispe les syndicats

Il y a 108 hôpitaux en Belgique. Lancé en 2015, le projet de réforme prévoit non seulement une réforme du financement mais aussi la mise en place de réseaux hospitaliers (25 maximum) impliquant le déplacement d’activités entre établissements hospitaliers.

Ceci permettrait la création de "centres de référence", libérant les hôpitaux de certaines spécialisations . L’objectif est d’aboutir à des réseaux d’établissements qui fournissent des soins de base et d’autres qui proposent des approches spécialisées, pour que moins d’hôpitaux se retrouvent avec leurs finances dans le rouge.

À deux vitesses

C’est sur la mise en œuvre de ces principes que la situation coince. La ministre encourage les hôpitaux à s’organiser et à coopérer, mais ils doivent le faire eux-mêmes. Elle avait donné jusqu’au 31 décembre 2017 pour rentrer une déclaration d’intention d’appartenance à un réseau. Or la dynamique n’est pas la même au Nord et au Sud du pays. Alors qu’en Flandre, la constitution de réseaux est en bonne voie, le processus n’est pas encore très avancé en Wallonie. Maggie De Block a retiré la date butoir mais elle veut voir les réseaux constitués réellement pour 2020.