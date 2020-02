La réforme des pensions n'est pas terminée

Par ailleurs, demander aux citoyens de travailler plus longtemps implique aussi de réfléchir à l'employabilité et aux conditions de travail des plus âgés sur le marché de l'emploi. Enfin, on ne fera pas l'économie d'une convergence des différents régimes. Aujourd'hui subsistent d'importantes disparités entre fonctionnaires, salariés et indépendants. Elles n'ont plus lieu d'être.