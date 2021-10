La réforme des rythmes scolaires approuvée

Cette réorganisation consiste à alterner des périodes de sept semaines d'apprentissage avec des périodes de deux semaines de congé à la Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques. La réforme prévoit aussi de faire commencer l'année scolaire, non plus le 1er septembre, mais dès le dernier lundi d'août. Celle-ci ne s'achèvera plus le 30 juin, mais à chaque fois le premier vendredi du mois de juillet.