La rentrée masquée inquiète les syndicats enseignants

Le port du masque, partout et (presque) tout le temps, élèves et enseignants du secondaire devront s'en accoutumer dès la rentrée. Du côté des syndicats, on ne cache pas une certaine inquiétude.

"Imaginez un peu: les enseignants et les élèves du secondaire à Bruxelles devront porter le masque dans la rue, dans le bus, à l'entrée de l'école, en classe et peut-être parfois même dans la cour. C'est trop! Il faut prévoir des mesures d'assouplissement ", lance d'emblée le président de la CGSP-Enseignement, Joseph Thonon.

Des pauses sans masques

Au-delà de son port inconfortable pendant une journée entière, les syndicalistes l'assurent: enseigner avec un masque n'a rien d'un fleuve tranquille. "On sait bien qu'on peut parfois attirer l'attention de l'élève avec les expressions du visage. Il n'y a pas que les mots et les phrases, il y a la manière dont on les exprime. Pour certains jeunes, voir la bouche de l'enseignant est indispensable. Or ici, ce n'est plus possible", argumente Roland Lahaye.