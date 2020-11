La rentrée scolaire sera hybride, ça veut dire quoi?...

Lundi prochain, une partie des élèves de secondaire ne rentrera que partiellement à l’école. Cinquante pour cent du travail se fera à la maison. L’occasion pour les enseignants de réinventer leurs méthodes pédagogiques. Un beau challenge.

Ces jeudi et vendredi, les cours sont suspendus pour les enfants et adolescents. Ils ont droit à un petit prolongement de leurs vacances. Mais pas les enseignants. Ces derniers sont invités à se rendre dans leurs établissements pour "préparer la rentrée". Il y a du travail...

Dès lundi prochain, les enseignants à partir de la 3e secondaire sont en effet invités à passer à l'enseignement hybride, avec les élèves en partie à la maison, en partie à l’école. Et cela ne s’improvise pas. "Certains ont eu l’occasion de se former durant les vacances, et au sein des écoles, les enseignants les plus au fait ont initié des processus de formation interne. Mais ce n’est pas le cas de tous. Des initiatives ont été prises, mais elles ne sont pas venues suffisamment d’en haut", regrette Bruno De Liève, professeur en pédagogie à l’UMons spécialiste des technologies numériques.

Pas de référence pour les profs

Il va donc falloir s’y mettre sérieusement. "Car l’enseignement hybride, cela demande de l’anticipation, et beaucoup de préparation", dit l’expert, qui nous renvoie vers une étude menée en Allemagne, en Suisse et en Autriche sur l’usage du numérique chez les enseignants: "en Allemagne, 30% des profs ne se disent pas assez formés, et pas prêts pour l’enseignement à distance."

Chez nous, il n’existe encore aucun référentiel sur les compétences numériques à acquérir pour les enseignants. Cela reste du bon vouloir des uns et des autres. La crise agit comme un prisme: la fracture des usages – souvent pointée comme problématique chez les élèves – s’agrandit aussi chez les enseignants. "Tant que l’on ne met pas par écrit ce qui est indispensable à la formation commune des enseignants, ce sont les plus défavorisés qui en subiront les conséquences", dit Bruno De Lièvre.

Enseignement hybride, ca veut dire quoi?

L’enseignement à distance, en hybride, qu’est-ce que cela signifie concrètement? Une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles balise un peu les choses, mais les règles d’organisation concrètes sont laissées à l’appréciation de chaque établissement.

"L’alternance de la présence en classe ou à la maison peut avoir du positif: cela permet aussi de gérer le stress, les trajets, tout en gardant un contact avec les élèves." Bruno De Lièvre Professeur en pédagogie à l’UMons

La règle commune stipule que 50% des élèves peuvent être présents simultanément dans l’école. Et chaque élève doit avoir un minimum de cours donné en présentiel à l’école. Les scénarios d’organisation qui circulent le plus au sein des écoles sont l’alternance des groupes une semaine sur deux ou selon des jours définis au cours de la semaine. "L’alternance de la présence en classe ou à la maison peut avoir du positif: cela permet aussi de gérer le stress, les trajets, tout en gardant un contact avec les élèves", dit Bruno De Lièvre, qui préconise plutôt l’alternance journalière plutôt qu’une semaine sur deux.

Mais comment les enseignants peuvent-ils gérer les élèves qui restent à la maison? Il ne s’agit pas en effet, pour le groupe "à distance" de se tourner les pouces. "La méthode la plus connue est celle de la classe inversée: des activités sont réalisées à la maison, et ensuite traitées, corrigées, et discutées en classe. "On peut aussi présenter de la théorie en classe, et faire la pratique à la maison", dit l’expert.

Trois scénarios sont possibles: soit l’ensemble de la classe travaille certains jours à distance, pour se retrouver ensuite à l’école, soit la classe est coupée en deux, une partie travaille en autonomie totale à la maison pendant que l’autre est en classe, soit enfin l’enseignant travaille en co-modalité: il donne son cours à une partie des élèves présents en classe, et l’autre suit le cours à distance via un écran.

"La pédagogie recommandée, ce sera celle qui va mettre l’élève en activité quand il est à distance, et qui donnera du sens à son apprentissage." Bruno De Lièvre Professeur en pédagogie à l'UMons

"Cette troisième option est difficilement réalisable en secondaire, analyse Bruno De Lièvre. Pour l’enseignant, c’est très difficile d’avoir la même attention pour les élèves en classe et ceux qui sont à distance, et cela demande une surcharge importante sur le plan technique: les écoles ne disposent pas d'assez de support technique, et il sera difficile au professeur de répondre à la fois aux questions posées par écrit par les élèves à distance, et aux élèves en classe. Il y a un risque de délaisser les uns au détriment des autres." L’expert préconise plutôt le premier scénario, qui permet à l’enseignant d’être tout le temps avec l’ensemble de ses élèves.

Pour Bruno de Lièvre, il n’y a de toute façon pas une méthode miracle: "la pédagogie recommandée, ce sera celle qui va mettre l’élève en activité quand il est à distance, et qui donnera du sens à son apprentissage. Mais c’est pareil pour l’enseignement en classe... L’enseignant doit réfléchir à la tâche qu’il propose à l’élève: que va-t-il faire, à part regarder le podcast ou lire le livre ou le texte qu’on lui a soumis?" L’expert recommande aussi de porter une attention particulière au contact avec les élèves quand ils sont à distance: "il faut gérer le motivationnel et l’affectif. Même à distance, prendre le temps que tout le monde allume sa caméra, se voie, se dise bonjour. Et profiter des moments en présence pour entretenir le lien."