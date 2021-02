La réouverture des salons de coiffure signifie-t-elle la fin des aides?

Les salons de coiffure sont autorisés à rouvrir dès ce samedi. Dans le chef de la fédération du secteur, on s'attend à un engouement de courte durée.

Depuis novembre, les revenus sont inexistants et les quelques mois d'activité (de juin à novembre) se sont soldés par une perte de 35 à 50% du chiffre d'affaires. Forcés à la fermeture, les coiffeurs bénéficient actuellement d'aides fédérales et régionales. Qu'en sera-t-il après la réouverture?

Et donc?

En Wallonie, une nouvelle aide (allant de 3.250 euros pour un indépendant sans salarié à 9.750 euros quand il y a plus de 10 salariés) a été décidée la semaine dernière pour les secteurs fermés. Les coiffeurs wallons pourront encore y prétendre, après la prime de 5.000 euros décidée en mars et celle allant de 2.250 à 6.750 euros décidée en novembre.

Enfin, au niveau fédéral , outre le double droit passerelle encore applicable en février, les coiffeurs pourront bénéficier, dès mars, du nouveau droit passerelle pour perte d'au moins 40% du chiffre d'affaires (en février par rapport à février 2019). Les dispenses et reports de cotisations sociales restent de mise jusque fin juin, comme le moratoire sur les crédits.

Un avenir périlleux

Tout d'abord, des faillites sont attendues à cause de l'inégalité des soutiens obtenus d'une Région à l'autre. "À Bruxelles, les primes régionales ne sont pas encore totalement mis en œuvre. En Flandre, une aide est intervenue dès le premier jour avec des montants plus conséquents et, en Wallonie, un budget supplémentaire a encore été décidé la semaine dernière."