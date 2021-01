La réserve de reconstitution, un outil fiscal pour aider les sociétés impactées par la crise

A l’heure où l’on ne perçoit pas encore le bout du tunnel des mesures restrictives des activités sociales et économiques, il est une mesure publiée au Moniteur belge du 1er décembre qui fera un bien certain aux trop nombreuses sociétés qui ont vu l’année 2020 se solder par une perte d’exploitation.

Le législateur avait déjà autorisé les sociétés qui redoutaient des pertes sur l’année 2020 à anticiper celles-ci dans leur déclaration fiscale du résultat 2019, et à exonérer une partie de leur résultat 2019 en vue de faire face à ces pertes futures . Il s’agissait, alors que le choc se dessinait, d’une mesure préventive.

La nouvelle disposition est, elle, plutôt d’ordre curatif. Le mal étant fait – les fonds propres au terme de l’année 2020 ayant fondu – le législateur entend favoriser leur reconstitution. À cet effet, il autorise les sociétés, quelle que soit leur taille, qui auront subi une perte d’exploitation en 2020 à exonérer à concurrence du montant de ladite perte, néanmoins plafonnée à 20 millions d’euros, les bénéfices des années 2021, 2022 et 2023.

Xavier Thiebaut et Sarah Lemmens

Ce mécanisme porte le nom de « réserve de reconstitution ». Quelques sociétés sont exclues du mécanisme. Il en va en particulier de celles qui, en quelque sorte, se seraient montrées imprudentes : sont ainsi visées les sociétés qui, entre le 12 mars 2020 et la date de la déclaration fiscale, auront procédé à une distribution de dividendes, réduit leur capital ou procédé à une acquisition d’actions propres.

Condition d'intangibilité

Pour être et rester exonérée, cette réserve de reconstitution devra satisfaire à la condition dite d’intangibilité, c'est-à-dire être portée et maintenue à un compte distinct du passif, et ne pas servir de base pour le calcul de la réserve légale ni pour des rémunérations ou attributions quelconques.