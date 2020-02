La santé plombe le bien-être des Belges

Impact de la crise

En se plongeant plus en détail dans ce document, on constate que l'état de santé des Belges, le principal déterminant utilisé dans le calcul du bien-être, s'est globalement dégradé entre 2005 et 2018. L'analyse affinée montre qu'il a baissé de manière significative à partir de 2008 pour atteindre son niveau le plus bas en 2011. "C'est en particulier une détérioration de la santé mentale qui est observée", a pointé Joskin.