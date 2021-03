La solution des autotests est encore à examiner

Le Codeco veut faire appel aux autotests afin de préparer la reprise des activités en intérieur d'ici quelques semaines. L'AFMPS, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé préfère temporiser.

Des tests rapides et autodépistages devraient être largement diffusés afin de permettre davantage d'activités intérieures à partir du mois de mai, a décidé vendredi le Comité de concertation. L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) se dit samedi en attente de davantage de clarté sur ces tests rapides et demande un cadre juridique pour la vente des autotests à la population.