La succession des durées déterminées

Employer une personne à travers plusieurs contrats de travail successifs peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée si cette multiplicité n'est pas justifiée par la "nature du travail" et des "raisons légitimes".

Les deux derniers types de contrats doivent être constatés par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service. À défaut, le contrat sera considéré comme conclu pour une durée indéterminée. Il en est de même si ces contrats ont été conclus sans qu’il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, sauf si l’employeur prouve que cette succession était justifiée par la "nature du travail" ou pour "raisons légitimes" .

Une autorisation de l’inspection sociale est nécessaire si les parties veulent conclure des contrats successifs dont la durée ne peut être inférieure à six mois sans pouvoir avoir une durée totale dépassant trois ans.

L’échéance

Depuis début 2014, ce qui était considéré comme une hérésie est possible: une rupture avec préavis à prester est possible, à condition qu’elle intervienne au cours de la première moitié de la durée convenue, sans que celle-ci dépasse six mois.