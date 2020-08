La taxation de l’apport en industrie dissuade l'entrepreneuriat

Pierre a de l’argent, Paul n’en a pas mais il a des idées et il est travailleur. Pierre et Paul décident de constituer une petite SRL, dans laquelle Pierre apporte de quoi financer l’activité et Paul s’engage à apporter son travail (son "industrie"). Chacun reçoit en échange de son apport respectif 50% des actions de la nouvelle société et aura droit à 50% des bénéfices.