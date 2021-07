La tension augmente au sein du gouvernement à propos des sans-papiers

"Face à l'urgence absolue de la situation des sans-papiers en grève de la faim et face au blocage de principe opposé par le secrétaire d'Etat (Sammy Madhi, NDLR), il revient au Premier ministre de prendre les choses directement en main. Un drame est imminent, nous ne pouvons tolérer que les solutions possibles de sortie de crise ne soient pas mises en œuvre au plus vite", affirment ainsi Paul Magnette, le président du PS ainsi que Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, co-présidents d'Ecolo, sur Twitter dans des messages postés dimanche en milieu de journée.

Soutien des libéraux et du CD&V



Vendredi, l'Union des sans-papiers pour la régularisation (USPR) avait annoncé que certains sans-papiers qui occupent l'église du Béguinage à Bruxelles et des locaux de l'ULB et de la VUB avaient débuté une grève de la soif, après plus de 56 jours de grève de la faim, mettant en cause "l'absence de volonté politique de trouver une solution raisonnable et négociée".