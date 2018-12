La tension monte d'un cran à Bruxelles

Le nombre de manifestants dans et autour de la petite ceintre ne cesse de gonfler à Bruxelles. La police a chargé en direction des manifestants depuis Trône. La petite ceinture est bloquée.

Les forces de l'ordre ont entamé une avancée à la mi-journée en direction des gilets jaunes depuis Trône et fixé un front policier à hauteur de Belliard, a constaté un correspondant de Belga. Le nombre de manifestants gonfle. Ils sont plusieurs centaines. Les estimations devraient suivre prochainement.

Les policiers ont avancé à pieds, suivis d'un camion à eau et d'une dizaine de fourgons.

Plus tôt, une première confrontation entre les membres des gilets jaunes et la police avait éclaté rue Montoyer à Bruxelles. Le groupe qui se situait à proximité du rond-point Schuman rejoint les autres manifestants entre Trône et Arts-Loi.