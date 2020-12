La traite des êtres humains s'est aggravée en Belgique pendant la pandémie

En 2019, les parquets belges ont ouvert 373 affaires de traite d'êtres humains en 2019 . Après avoir stagné ces dernières années, le phénomène est en hausse de 24% par rapport à 2018 . Plus de la moitié de ces affaires concernent l’exploitation sexuelle (57%), un tiers porte sur de l'exploitation économique (30%), 12% concernent des délits ou des crimes commis sous la contrainte et 1% l’exploitation de la mendicité.

Une situation aggravée par la pandémie

La pandémie de coronavirus a aggravé les conditions de clandestinité . Les centres spécialisés pour victimes de la traite des êtres humains tirent la sonnette d'alarme, affirmant que peu de nouvelles victimes ont été signalées. Or, dans les conditions de confinement, les personnes vulnérables sont davantage exposées à l'exploitation et aux risques sanitaires . Les travailleurs "bon marché", les migrants clandestins, les sans-papiers occupés illégalement n’ont pas toujours la possibilité de travailler et d’être logés dans un environnement sanitaire adéquat, constate Myria.

Dans l'ombre des missions diplomatiques

"Les chiffres dont on dispose ne reflètent qu'une petite partie de la réalité. Tout se passe dans la sphère privée, la détection des abus et des victimes est difficile, ce n'est pas comme sur un chantier."

Selon l'organisme, plus de 8.000 personnes sont occupées par les missions diplomatiques en Belgique . Souvent, ces travailleurs, provenant de pays tiers, sont peu au courant de leurs droits sociaux et des barèmes applicables en Belgique.

Combien sont-ils? L'auditorat du travail à Bruxelles ouvre deux ou trois dossiers par an. "Les chiffres dont on dispose ne reflètent qu'une petite partie de la réalité. Tout se passe dans la sphère privée, la détection des abus et des victimes est difficile, ce n'est pas comme sur un chantier", déplore Patricia Lecocq. "Le plus souvent, les dossiers parviennent suite à une plainte individuelle ou de voisins".