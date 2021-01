La trappe à confinement

La chronique politique de Vincent Laborderie, politologue à l'UCLouvain.

C’est par un simple arrêté ministériel que la décision est tombée : les mesures de lutte contre le Coronavirus, prévues à l’origine jusqu’au 15 janvier, sont prolongées jusqu’au 1er mars. Aucune communication officielle n’a été prévue autour de cette annonce afin, selon le cabinet de la ministre de l’Intérieur, d’éviter la « confusion » dans la population.

Vue en plein écran Vincent Laborderie. ©Saskia Vanderstichele

Dans quel autre pays démocratique peut-on prolonger un confinement, non seulement sans débat, mais sans même une communication officielle ? Ne cherchez pas, il n’y a qu’en Belgique que des mesures aussi contraignantes, liberticides et aux conséquences aussi lourdes peuvent passer en stoemelings. Surtout, il n’y a que durant la période de coma démocratique que nous vivons que ceci peut se faire sans véritable réaction ni du monde politique ni de la société civile.

Voici une nouvelle preuve que le confinement est devenu, pour nos dirigeants et une partie de la population, un mode de fonctionnement normal et légitime. Or ceci n’a rien d’évident. En effet, le confinement a été pensé pour casser une courbe épidémique exponentielle, d’où le fameux slogan-objectif « flatten the curve ». Il n’a en revanche jamais eu pour but de durer des mois afin de maintenir une épidémie à un bas niveau.

On en arrive à cette situation étonnante où, si les indicateurs sont mauvais il faut confiner, alors que s’ils sont bons ils ne faut surtout pas déconfiner.

Il est évident que certaines mesures restrictives ou obligatoires (port du masque, distanciation sociale) sont nécessaires pour cela. Mais croire qu’il faut maintenir l’entièreté des mesures qui nous ont permis de casser la courbe sous peine de redémarrage de l’épidémie relève de la croyance.

Dogme et myopie

Celle-ci est d’ailleurs contredite par les faits. En effet, si elle était exacte, on aurait assisté à des rebonds de l’épidémie à la suite du déconfinement de printemps. Or ce ne fut nullement le cas, ni en Belgique ni en Europe malgré la diversité des calendriers de déconfinement. Malgré cela, on est resté dans cette dichotomie simpliste confinement-déconfinement, considérant que toute levée des mesures restrictives – quelles qu’elles soient – représentait mécaniquement un risque de reprise de l’épidémie. On en arrive alors à cette situation étonnante où, si les indicateurs sont mauvais il faut confiner, alors que s’ils sont bons ils ne faut surtout pas déconfiner.

A ce dogme s’ajoute une myopie : la méconnaissance totale des effets des mesures restrictives prises isolément. Pour certaines d’entre elles, l’efficacité est difficilement discutable. Ainsi il fait peu de doute que la fermeture des bars et des restaurants ou le recours au télétravail ont un impact sur la circulation du virus – même si ledit impact est difficile à quantifier.

On peut en revanche s’interroger sur la fermeture des cinémas et des théâtres, des coiffeurs ou l’imposition de couvre-feux. Très concrètement, on voit mal comment il est possible de se contaminer dans une salle où des spectateurs, séparés à distance respectable par bulle, sont tenus de garder un masque et de rester constamment assis.

Suivant une approche rationnelle, les autorités espagnole et portugaise ont laissé les théâtres ouverts. On n’y a jamais détecté aucun cluster. De même, il est légitime de se demander si, plusieurs mois après son entrée en vigueur, le couvre-feu à 22h a un réel impact. Si oui, quelle est sa valeur ajoutée par rapport au couvre-feu débutant à minuit en Flandre ? Voilà des questions auxquelles il semble utile de répondre pour prolonger des mesures dites exceptionnelles. Mais apparemment aucune étude d’impact n’a été menée pour cela.

Renversement de la charge de la preuve

On peut le comprendre lorsque les décisions doivent être prises en urgence. Mais qu’aucune évaluation ex post ou ex ante des risques de contamination par activité ou de l’impact de leur fermeture ne soit disponible plusieurs mois après celles-ci est tout bonnement incroyable. On se contente apparemment de considérer que toute activité présente a priori un risque. Une exception significative concerne les coiffeurs. Mais il est intéressant de noter qu’il a fallu un lobbying intense et une pression politique pour que les experts daignent justifier cette fermeture par des arguments scientifiquement étayés. Tout pouvoir a donc été délégué à un comité scientifique (le GEMS) qui ne fournit, sauf exception, aucun argumentaire scientifique précis.

Il y a renversement de la charge de la preuve. On part aujourd’hui du principe que toute activité humaine est contaminante et dangereuse.

L’élément central ici est constitué par un renversement de la charge de la preuve. On part aujourd’hui du principe que toute activité humaine est contaminante et dangereuse. Il faudrait prouver le contraire pour que celle-ci reprenne.

Le même raisonnement concerne le confinement. Au lieu de devoir être sans cesse justifié, il est devenu la situation normale, prolongée indéfiniment jusqu’à ce que les experts en décident autrement. En conséquence, nous nous trouvons aujourd’hui dans une trappe à confinement dont on voit mal comment et quand nous pourrons sortir. Et ce d’autant plus que le critère de sortie de crise – moins de 75 nouvelles hospitalisations Covid par jour – apparait toujours plus lointain.

Cette obligation de justifier la liberté...

Le plus probable est qu’il soit tout simplement hors de portée en période hivernale. Pour rappel, sa justification était, comme toute la politique de confinement, d’éviter la saturation des services hospitaliers. Or nous avons appris cette semaine que nos hôpitaux sont prêts à accueillir des patients Covid venant de pays étrangers. Dès lors, quel est l’objectif désormais poursuivi ?

Pour ceux qui en douteraient, cette obligation de justifier la liberté au lieu de l’interdiction n’est pas inhérente à une lutte efficace contre le Covid-19. Pour s’en convaincre, il n’est pas nécessaire de regarder plus loin que chez nos voisins immédiats. Au Luxembourg, le “confinement partiel” a été renforcé durant les fêtes de fin d’année, pour une période allant jusqu’au 10 janvier. Comme prévu, les cinémas, théâtres et salles de spectacles ont rouvert à cette date. Le gouvernement luxembourgeois n’a trouvé aucune raison valable de prolonger ces interdictions, alors que le taux d’incidence était alors deux fois plus important qu’en Belgique.

Le confinement a en revanche été prolongé aux Pays-Bas, mais non sans que Mark Rutte fasse une allocution solennelle justifiant cette décision. La charge de la preuve restait à l’interdiction, soit tout simplement le mode de fonctionnement en vigueur dans une société libre.