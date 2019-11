La "veuve noire du djihad" doit quitter la Belgique

Un long bras de fer judiciaire

Le premier ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement lui a été adressé par l’Office des étrangers en octobre 2018. Elle avait alors formé un recours en extrême urgence devant le Conseil du contentieux des étrangers en invoquant qu’elle résidait sur le territoire belge en vertu d’une autorisation de séjour illimité dont elle bénéficiait avant sa naturalisation et qui, selon elle, avait conservé sa vigueur. Elle avait ensuite introduit différentes demandes de remises en liberté qui ont toutes été rejetées.

Au début du mois de janvier 2019, Malika El Aroud a reçu un nouvel ordre de quitter le territoire, une mesure qu’elle a tenté de faire suspendre et annuler, sans succès. Le 22 février, entrant dans la danse, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que le rapatriement de la "veuve noire du djihad" n’était pas contraire à la convention des droits de l’Homme.

L'État cité en justice

Le 12 mars, en cours de procédure, Malika El Aroud avait obtenu du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies une interdiction de l’expulser vers le Maroc en attendant qu’elle fournisse des informations supplémentaires sur le préjudice irréparable et les facteurs de risques personnels et spécifiques qu’elle encourt en cas de retour au Maroc.

Le 29 mars, le tribunal de première instance a rejeté la demande de Malika El Aroud, une décision contre laquelle elle était allée en appel. Dans son arrêt rendu il y a un mois et que nous avons eu l’occasion de consulter, le cour a estimé que la "veuve noire du djihad", contrairement à ce qu’elle affirme, est bel et bien en séjour illégal en Belgique. Par ailleurs, les juges, estimant qu’elle avait été incapable de justifier le fondement de sa demande et de son appel, l’ont déboutée.

Deux ans après avoir été déchue de sa nationalité belge, Malika El Aroud peut donc être expulsée vers le Maroc.