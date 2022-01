La voiture de société plus populaire que jamais: +26% en 5 ans

Selon les chiffres d'Acerta, le nombre d'employés qui bénéficient d'une voiture de société n'a jamais été aussi élevé et ils n'y ont pas renoncé pour les trajets domicile-travail.

Les deux dernières années, marquées par le coronavirus, les confinements et le télétravail, ont quelque peu chamboulé les tendances en matière de déplacements des travailleurs, révèle le baromètre de mobilité annuel de l’entreprise de services RH Acerta qui recense les habitudes de mobilité de 330.000 travailleurs.

22% des employés Le nombre d'employés qui bénéficient d'une voiture de société n'a jamais été aussi élevé qu'en 2021. C'est 26,1% de plus qu'il y a 5 ans.

Les employés sont toujours plus nombreux à disposer d’une voiture de société et, en 2021, 80% des trajets domicile-travail ont été faits (en partie) en voiture.

Le Belge habite en moyenne à 20 kilomètres de son lieu de travail. Une distance qui augmente un peu plus chaque année. Et on devrait constater clairement l’influence du télétravail à cet égard, conclut le communiqué de RH Acerta.

Voitures de société

Les voitures de sociétés sont plus tendance que jamais. Il n'y en a jamais eu autant. 22% des employés disposent d’un véhicule mis à disposition par l’employeur. C’est 2,6% de plus qu’en 2020, 8,3% de plus qu’il y a deux ans et… 26,1% de plus qu’il y a cinq ans!

Des chiffres en ligne avec ceux de la Fédération Belge des Loueurs de Véhicules (Renta). "Nous avons constaté une hausse de 2 à 3% des voitures de société l'année dernière", confirme Frank De Gool, Directeur général.

Pas étonnant, dès lors, que 80% des trajets domicile-travail aient été faits (en partie) en voiture et que 60% des travailleurs choisissent toujours de se rendre au travail en voiture.

Immatriculations

Sur le plan des immatriculations, les voitures de société représentaient la moitié du total en 2018, et 57,7% l'an dernier. "Une part qu'il convient de relativiser légèrement, compte tenu du processus de rattrapage après le gel du renouvellement des flottes en 2020, à cause des difficultés économiques liées au Covid", explique Chirstophe Dubon, chargé de communication. Le nombre de véhicules d'entreprises immatriculés a par contre sensiblement diminué: 221.014 (contre 233.000 en 2020 et 302.000 en 2019). Frank Van Gool y voit le signe que "la flotte vieillit. De nombreuses entreprises ont prolongé des contrats ou conclu des contrats à court terme pour couvrir la période de livraison".

"Plus le marché du travail est tendu, plus la position de la voiture de société est forte." Olivier Marcq Expert en mobilité pour Acerta Consult

Olivier Marcq, expert en mobilité pour Acerta Consult, constate que "plus le marché du travail est tendu, plus la position de la voiture de société est forte. Aucune solution n’est autant appréciée par les travailleurs actuellement."

"La suppression progressive des avantages fiscaux accordés aux voitures de société équipées d’un moteur à carburant va dans le bon sens", ajoute l’expert. "Si le travail hybride se maintient après la crise du coronavirus et que les travailleurs réduisent le nombre de kilomètres de navette, nous serons doublement gagnants", conclut-il.

L’hybride grignote des parts au diesel

La majorité des véhicules de société sont équipées de moteurs diesels (67,1%), mais leur proportion diminue. Les hybrides, eux, gagnent du terrain: leur part est passée de 2,5% à 5,7% en un an. Les véhicules électriques restent marginaux (1,4% de la flotte), mais Acerta leur promet un bel avenir en raison de l’évolution de la fiscalité.

Une personne sur trois se rend au travail à vélo

Si le vélo reste prisé pour les déplacements domicile-lieu de travail, sa part n’a plus augmenté par rapport à 2020, première année du coronavirus. Le nombre d’indemnités vélo est resté stable. Un tiers des travailleurs utilisent le vélo pour tout ou partie de leur trajet et environ 15% se rendent toujours au travail à vélo.

7,8% des travailleurs À peine 7,8% des travailleurs se rendent encore à leur travail en transports en commun.

Les transports en commun délaissés