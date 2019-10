Le Belge boit moins et fume moins, mais mange encore trop mal

Selon la dernière enquête du centre fédéral de recherche sur la santé, le Belge fume et boit moins qu’avant, mais a encore beaucoup à apprendre en matière d’alimentation et d’exercice physique.

Le pourcentage de fumeurs dans la population âgée de 15 ans et plus n’a cessé de diminuer depuis 2001 pour atteindre 19,4%.

76,6% de la population de 15 ans et plus boit toujours de l’alcool . C’est beaucoup, estime Sciensano, mais quand même moins qu’en 2013 (82%). Le nombre de buveurs quotidiens a également diminué. C’est principalement chez les jeunes que la consommation d’alcool est problématique: 20% avouent s’adonner au "binge drinking" au moins une fois par mois.

Le surpoids et l’obésité chez les adultes n’ont par contre fait qu’augmenter au cours des vingt dernières années. Pas moins de 49,3% de la population est en surpoids et 15,9% est obèse. En 1997, ces pourcentages étaient de 41,3% et 10,8%. Le nombre élevé de personnes souffrant de surpoids et d’obésité s’explique par un manque d’activité physique.