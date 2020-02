Le Belge contaminé par le coronavirus a pu quitter l'hôpital

Deux tests négatifs, vendredi et samedi, montrent qu'il n'a plus de charge virale. Il n'est donc plus infecté ni contagieux et peut quitter l'hôpital, dès ce samedi soir

Il n'est plus infecté par le virus et n'est donc plus contagieux pour son entourage, a indiqué le SPF Santé publique samedi soir.

"Deux tests négatifs, vendredi et samedi, montrent qu'il n'a plus de charge virale. Il n'est donc plus infecté ni contagieux et peut quitter l'hôpital, dès ce samedi soir", a précisé une porte-parole du SPF. Cette personne n'a pas présenté de symptômes et était en bonne santé pendant toute la durée de son séjour. Les tests effectués par le laboratoire de la KULeuven ont montré que la contamination au coronavirus Covid-19 diminuait de jour en jour.