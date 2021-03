Le CRM, clé pour sortir du nucléaire, adopté en seconde lecture

L’ex-ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem (MR) , qui a mis sur pied le CRM et s’était montrée très critique vis-à-vis des projets en la matière de Tinne Van der Straeten (Groen), qui lui a succédé, s’est finalement ralliée à la majorité . Elle n’a pas déposé l’amendement annoncé pour encadrer les exceptions possibles en matière de limitation des prix. "Je constate que des discussions auront lieu autour de l’arrêté royal. Par solidarité avec la majorité, j’accepte donc de ne pas déposer cet amendement, mais je resterai vigilante",» a déclaré Marie Christine Marghem.

Malgré l’opposition de la N-VA, du Vlaams Belang et du PTB, la modification de la loi proposée par l'actuelle ministre de l’Énergie a été adoptée et va pouvoir être votée en séance plénière la semaine prochaine. On sait que le timing est serré, cette modification de la loi étant nécessaire pour fournir la base légale aux arrêtés royaux qui doivent permettre de préparer les premières enchères, prévues en octobre, sans attendre le feu vert de la Commission européenne, espéré cet été.