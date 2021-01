Le Centre de crise enquête sur la panne de BE-Alert dans la nuit de jeudi

La gouverneure d'Anvers furieuse

La gouverneure de la province d'Anvers Cathy Berx a qualifié l'effet de la panne d'"inacceptable" et entend recadrer Proximus. "Une panne est survenue il y a quelques années et l'opérateur nous a assuré que cela ne se reproduirait plus." Proximus soutient quant à lui que la panne de jeudi soir n'a eu d'impact que sur la téléphonie fixe, et non sur les SMS.