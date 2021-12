Le Codeco confirme la réouverture des cinémas et des théâtres

Un Comité de concertation virtuel a été convoqué en urgence ce mercredi, à l'issue duquel la réouverture des salles de théâtre, de cinéma et de concert a été confirmée. Un simple retour à l’avant-22 décembre n’est toutefois pas une garantie suffisante pour assurer la rentabilité du secteur culturel.

Le secteur de la culture et du spectacle a indiscutablement remporté une manche dans le bras de fer qui l’oppose au pouvoir politique, même si l’inquiétude demeure importante au sein d’une branche d’activité durement éprouvée depuis bientôt deux années de pandémie.

Saisi en extrême urgence par un producteur de théâtre, le Conseil d'État a décidé mardi de suspendre l’obligation de fermeture du secteur culturel imposée le 22 décembre dernier à l’issue d’un Comité de concertation qui avait soulevé une vague de protestations.

Contraint de revoir sa copie, le Conseil des ministres fédéral s’est attelé mercredi à l’élaboration d’un nouvel arrêté ministériel. Un nouveau Comité de concertation électronique a ensuite entériné cette décision mercredi en soirée. Les théâtres, cinémas et salles de concert pourront ainsi rouvrir leurs portes, avec une capacité maximale de 200 spectateurs. Ces derniers occuperont uniquement des places assises et devront porter leur masque. L'utilisation du covid safe ticket sera requise à partir de 50 spectateurs.

La semaine prochaine, le Comité de concertation dressera à nouveau un état des lieux. Le Commissariat COVID-19 préparera dans l’intervalle une feuille de route pour permettre la prévisibilité et la continuité des mesures dans les différentes phases de l'épidémie pour tous les secteurs et activités. La réintroduction des dispositions relatives au COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) et au COVID Event Risk Model (CERM) fera partie de cette feuille de route.

Les cinémas se préparent

Pendant ce temps, certaines salles de spectacle et de cinéma n’ont pas attendu pour organiser leur réouverture. Ainsi les groupes UGC et Pathé annonçaient mercredi être prêts à accueillir à nouveau des visiteurs dès ce jeudi. De son côté, Kinepolis rouvrira ses portes ce samedi, à condition que le nouvel arrêté ministériel de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) soit bel et bien publié.

"La jauge devrait être modulée en fonction de la capacité des salles." Pierre Dherte Union des Artistes

En attendant, c’est le soulagement qui prévaut auprès des opérateurs concernés. "Nous sommes satisfaits de constater que la démocratie fonctionne encore face à une décision politique disproportionnée et discriminante", se réjouit Virginie Devaster, porte-parole de l’Union des professionnels des arts et de la création (UPACT). "Il est toutefois dommage qu’il ait fallu passer par le Conseil d’État, il eut été préférable que le politique revienne de lui-même sur sa décision", ajoute-t-elle.

Pierre Dherte, président de l’Union des Artistes, abonde dans le même sens. "La décision du Conseil d’État est une gifle pour le Codeco. Mais ce n’est qu’un premier pas, car nous souhaiterions pouvoir rediscuter avec les membres du Codeco de la façon d’organiser le secteur, en particulier de la proportionnalité des mesures."

La jauge de 200 personnes

Car pour beaucoup d’opérateurs, un simple retour à l’avant-22 décembre n’est pas une garantie suffisante pour assurer la rentabilité du secteur. À cet égard, c’est surtout la jauge de 200 personnes qui pose problème. "Appliquer une même jauge de 200 personnes pour Forest National, qui propose 8.400 places, et un théâtre d’une capacité de 300 sièges est une aberration. La jauge devrait être modulée en fonction de la capacité des salles", estime Pierre Dherte.

"Certains opérateurs ont déjà investi dans du matériel de ventilation mais qu’en est-il de ceux dont les murs de ne leur appartient pas ?" Philippe de Geneffe Fédération es employeurs des arts de la scène (FEAS)

"Une partie du secteur peut fonctionner de manière rentable avec une jauge de 200 personnes mais pas les grandes salles", confirme Philippe de Geneffe, président de la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS).

Pour le futur, le ministre de la Santé souhaite imposer au secteur culturel des exigences de sécurité articulées autour de quatre piliers: le port du masque, le CST, la distanciation et la ventilation. Ce dernier point inquiète particulièrement Philippe de Geneffe: "Certains opérateurs ont déjà investi dans du matériel de ventilation mais qu’en est-il de ceux dont les murs de ne leur appartient pas? De tels investissements ne se réalisent pas d’un simple claquement de doigts..."

Mesures compensatoires

La question des mesures compensatoires reviendra sans doute également sur la table des discussions.

Selon Pierre Dherte, "Certains producteurs et metteurs en scène ont dû annuler des spectacles suite à la décision du 22 décembre et ne seront malheureusement pas en mesure de les reprogrammer. On ne reprend pas des représentations comme on rouvre un restaurant. Certains opérateurs ne reprendront pas et il faudra les indemniser."