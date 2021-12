Le Codeco de Noël provoque un très gros malaise

Les scientifiques ne cachent pas leur incompréhension, le secteur culturel se rebiffe pendant qu'Ecolo tente de bloquer la fermeture des théâtres et des cinémas.

La trêve des confiseurs démarre dans un climat de confusion politique avec cette annonce par le Comité de concertation de la fermeture du secteur culturel jusqu'à nouvel ordre. Alors que cette mesure ne semble pas reposer sur des bases sanitaires évidentes - il est clair à peu près pour tout le monde que ce n'est pas dans les salles de spectacles que le risque de contaminations est le plus élevé -, le Premier ministre doit faire face à une triple crise de confiance. Avec le secteur et son public, avec certains experts qui ne se reconnaissent pas dans cette décision très ciblée et enfin avec certains de ses partenaires de majorité, MR et Ecolo/Groen surtout, qui se sont rapidement distanciés d'une décision qui fut pourtant prise en concertation avec eux. L'opposition s'en est bien sûr délectée au Parlement.

"La responsabilité est de prendre des décisions nécessaires avec proportionnalité et cohérence, ce n'est pas le cas, il faut rebondir..." Marie-Colline Leroy Députée Ecolo

Jeudi à la Chambre, Ecolo, sous pression car en charge de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, a demandé que le Premier ministre revienne sur cette décision de fermeture. "La responsabilité est de prendre des décisions nécessaires avec proportionnalité et cohérence, ce n'est pas le cas, il faut rebondir", a lancé Marie-Colline Leroy, députée Ecolo. "Le courage est parfois de reconnaître qu'on n'a pas fait le bon choix". "Les citoyens ne comprennent plus rien, tout comme nous alors que nous sommes là pour vous soutenir", a aussi lancé la députée MR Florence Reuter. Et de l'opposition à la majorité en passant par les experts du Gems d'indiquer que jamais les conseils scientifiques du gouvernement n'avaient préconisé telle décision. Alexander De Croo a tenu bon. Pas question pour lui de revenir sur le Codeco de mercredi.

La méthode De Croo critiquée

Pour être tout à fait précis, il faut indiquer que les experts du Gems avaient effectivement proposé ce type de mesures impopulaires, mais en cas de remontée significative des contaminations, ce que promet le variant Omicron. Suite aux réticences de leurs partenaires, Alexander De Croo et son ministre de la Santé Frank Vandenbrouke (Vooruit) ont préféré opter pour des mesures à court terme et en une seule phase plutôt qu'en deux. Le Premier dit s'appuyer sur un autre rapport scientifique, issu du Laboratoire de référence national cette fois, annonçant une hausse des contaminations Omicron dès le 26 décembre. Pourquoi, dès lors, prévoir deux phases dans des délais aussi courts en pleines fêtes de Noël?

Reste que le déroulé des événements n'a pas plu à tout le monde au sein de la Vivaldi. Ainsi en kern, l'idée de fermer le secteur culturel n'a fait l'objet d'aucun accord, assurent plusieurs sources fédérales. Ce n'est qu'après cette réunion organisée mardi que les vices-Premier ont appris, via WhatsApp, que le 16 rue de la Loi proposait d'agir au niveau de la culture. "Certes, mais il y avait consensus pour dire qu'il fallait que des mesures soient prises, sans que qui que ce soit ne précise dans quels secteurs", précise une source proche du gouvernement. Au final, la fermeture des cinémas et de l'événementiel en intérieur (les spectacles donc) figurait dans les notifications fédérales qui ont servi de base au Codeco. Chez les verts et au MR, la méthode De Croo était toutefois à nouveau critiquée.

Au-delà de ces considérations politiciennes, le problème du message délivré par les autorités est qu'il ne brille pas par sa cohérence. Il frappe d'abord un secteur qui a fait beaucoup d'efforts pour minimiser les risques de contamination. Et comment faire comprendre à la population qu'on va réduire les contaminations en fermant les salles de spectacles, mais en laissant l'horeca fonctionner quasi normalement? Même les plus informés s'y perdent.

Arrêté Royal bloqué

L'épidémiologiste Marius Gilbert (ULB) a notamment marqué la journée de jeudi en évoquant sur la Première "une mesure qui a toute l'apparence de l'arbitraire complet." Il n'a pas hésité à condamner des marchandages politiques aux effets délétères sur la confiance des citoyens (sic). Marc Van Ranst s'est également montré critique. Tout comme Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, qui fustigeait une "aberration" et "non-sens sanitaire".

Sur le terrain culturel, la grogne s’est muée en menace de désobéissance civile. Unions professionnelles, théâtres de tous bords et cinémas souhaitant rester ouverts malgré tout. Sous pression maximale, Ecolo réunissait son bureau politique jeudi soir. Le fonctionnement du Codeco a été vivement remis en cause. Une procédure en conflit d’intérêt était même évoquée du côté de Bénédicte Linard, ministre de la Culture, alors que plusieurs bourgmestres assuraient que leur police n’agirait pas contre les lieux culturels récalcitrants. Jeudi soir, les verts rechignaient toujours d’approuver l’Arrêté Royal chargé de mettre les décisions du Codeco dans la loi. «On maintient la pression pour suspendre la fermeture des théâtres et des cinémas», confiait une source. L’arrêté fut finalement validé en soirée. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait se réunir vendredi.