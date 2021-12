Le Codeco ferme les écoles une semaine plus tôt et limite les activités intérieures, mais épargne l'Horeca

Le Codeco s'est focalisé sur l'enseignement ce vendredi. Il a toutefois également annoncé la limitation des activités se tenant à l'intérieur, mais épargné l'Horeca.

Le Comité de concertation a abordé ce vendredi, pour la troisième fois en 16 jours, la situation épidémiologique dans notre pays. Afin de réduire la pression qui pèse sur les soins de santé, il a été ainsi décidé de faire débuter les congés de Noël pour l'enseignement maternel et primaire de manière anticipée le 20 décembre et de passer, dès lundi, à un enseignement hybride dans l'enseignement secondaire. Il est également demandé à chacun de limiter autant que possible ses contacts en intérieur, alors que l'Horeca n'est quant à lui pas concerné par de nouvelles restrictions.

Le port du masque sera désormais obligatoire dès l'âge de six ans.

Concernant la fermeture des écoles une semaine plus tôt qu'à l'accoutumée, le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué que des garderies seront toutefois organisées dans les écoles pour les enfants dont les parents ne disposent d'aucune autre solution de garde. Les écoles fondamentales devront par ailleurs appliquer des mesures sanitaires plus strictes dès la semaine prochaine. Ainsi, le port du masque y sera ainsi obligatoire dès l'âge de six ans. La mesure, dont l'opportunité avait été fortement contestée ces dernières semaines par la ministre de l'Éducation Caroline Désir (PS), sera évaluée la semaine du 20 décembre, a précisé le ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Toute classe devra par ailleurs fermer ses portes dès que deux cas positifs y auront été détectés, contre trois à l'heure actuelle. Les parents sont d'ailleurs invités à soumettre leurs enfants à des auto-tests sur base régulière. Toutes les activités parascolaires sont par ailleurs interdites jusqu'à nouvel ordre.

Dans l'enseignement secondaire, les examens de fin d'année auront lieu en présentiel.

En ce qui concerne l'enseignement secondaire, celui-ci sera organisé dès la semaine prochaine sous forme hybride jusqu'aux examens, ce qui signifie qu'une moitié des élèves auront cours en présentiel et l'autre moitié à distance. Les examens de fin d'année auront toutefois lieu, eux, en présentiel.

Les activités organisées en intérieur fortement limitées

Dans le but de limiter les contacts au sein de la population et ainsi les risques de propagation du coronavirus, le Comité de concertation a également décidé d'interdire les "activités en intérieur". On parle ici de rassemblements et activités privées organisées, pas des rencontres avec des proches au domicile (ou dans un "logement touristique de faible capacité").

200 personnes Les "événements (publics) à l'intérieur" seront limités à 200 personnes assise dès lundi.

Les mariages et les réceptions de funérailles restent une exception à cette interdiction, ainsi que les activités sportives (mais sans public). Les "événements (publics) à l'intérieur" (spectacles, congrès, cinéma, etc.) seront quant à eux limités à 200 personnes assises (avec port du masque et CST obligatoire dès 50 personnes) dès lundi. Mais on n'attendra pas jusque-là pour interdire les "grands" évènements (plus de 4.000 personnes), qui sont bannis dès demain/samedi.

Lire aussi Dermagne propose un filet de soutien aux secteurs impactés par la crise

Pour ce qui est des événements en extérieur, comme les marchés de Noël, le Comité de concertation "rappelle que les organisateurs sont responsables des mesures de gestion de la foule", et demande aux pouvoirs locaux d'être stricts dans les contrôles. Dans la sphère privée (réunions à la maison), les autorités rappellent qu'il est conseillé de limiter le plus possible les contacts, mais n'imposent pas de règle de "bulles", par exemple.

Les heures d'ouverture autorisées dans l'horeca restent limitées de 5 à 23h.

L'Horeca épargné, rien ne change pour le télétravail

Alors que l'option d'une limitation plus stricte avait été envisagée, les heures d'ouverture autorisées dans l'horeca restent limitées de 5 à 23h.