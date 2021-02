Le Conseil d'État veut davantage de précision sur l'usage des données

Après l'Autorité de protection des données (APD), voici maintenant le Conseil d'État. On le sait, la campagne de vaccination suscite son lot d'interrogations quant aux données privées et médicales qu'elle brasse. Parce qu'il est question d'enregistrer les vaccinations – logique, pour des questions de suivi et d'études –, mais aussi de convoquer les groupes prioritaires sur la base de critères liés à l'âge ou à l'état de santé. Ce qui nécessite de croiser et d'alimenter des bases de données; il y en a quatre au total.