Le Conseil national de sécurité met le déconfinement en pause

Les chiffres du Covid-19 sont à la hausse en Belgique, ce n'est plus un secret pour personne. Ce mercredi, le CNS a donc décidé de temporiser et de ne pas donner d'autorisation pour l'enclenchement de la phase 5 du déconfinement.

Concernant les établissements horeca , les cafés qui sont trop bondés pourront être fermés par arrêté ministériel. Des contrôles et des sanctions par la police sont également prévus en cas de non-respect des mesures. La bulle sociale est maintenue à 15 contacts. Quant au code couleur controversé mis en place pour les voyages, celui-ci sera maintenu et ses critères affinés dans les prochains jours, promet la Première ministre.

Appel à la vigilance

Concernant le port du masque, obligatoire dans les magasins et d'autres lieux depuis le 11 juillet, elle a également prévenu que celui-ci pourrait être étendu si la situation sanitaire le demande. De nouveaux stocks de masques chirurgicaux et FFP2 sont par ailleurs prévus, et la volonté est désormais de "maintenir notre capacité de testing entre 30.000 et 35.000 par semaine en septembre et de l'élargir en octobre".