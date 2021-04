Le Covid a entamé de 10 mois notre espérance de vie

L’espérance de vie des Belges a baissé de 81,8 ans en 2019 à 80,9 ans en 2020. En cause, le Covid qui a fait perdre 10 mois d’espérance de vie l'année dernière, alors que depuis 1992, notre espérance de vie augmentait de 2,5 mois par an. C’est l'un des enseignements des nouvelles prévisions démographiques du Bureau du Plan portant sur les 50 prochaines années (2020-2070).

La surmortalité liée au Covid représente 19.000 décès en 2020 et 2021.

La surmortalité liée au Covid en Belgique est de 16.000 décès en 2020 et de 3.000 décès supplémentaires en 2021. Ces 19.000 décès seront toutefois en partie récupérés par 13.000 décès en moins au cours des dix prochaines années , puisque les personnes décédées du Covid étaient en majorité des personnes âgées, voire très âgées.

Moins d’enfants avec la crise

En 2020, la population belge a augmenté de 8.000 unités. C’est très peu comparé à la moyenne de 52.000 personnes par an au cours des trente dernières années. Cet affaissement ne s’explique pas tant par le nombre de décès que par le tarissement migratoire provoqué par la quasi-fermeture des frontières. On remonterait ensuite à 30.000 unités en 2021 et 52.000 en 2022, du fait de la régularisation des demandes d’asile bloquées.