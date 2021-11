Le Groupe des 10 appelle à télétravailler dans la mesure du possible

"Télétravailler partiellement devrait être la règle pour toutes les fonctions qui s'y prêtent": tel est le message que lancent employeurs et syndicats ce mercredi.

Le Groupe des 10, qui réunit employeurs et syndicats, appelle, dans une déclaration commune, tous les employeurs, travailleurs salariés et indépendants à télétravailler dans la mesure du possible. "Télétravailler partiellement devrait être la règle pour toutes les fonctions qui s'y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de ses services ainsi que le bien-être des travailleurs le permettent", déclare le Groupe des 10 qui estime que cette mesure peut permettre de limiter la propagation du coronavirus.

"Le télétravail n'est pas rendu obligatoire par la loi comme c'était le cas il y a quelques mois, mais les partenaires sociaux lancent néanmoins un appel fort en faveur du recours au télétravail là où cela est possible. L'augmentation du télétravail devrait réduire le nombre de contacts sur le lieu de travail et dans les transports publics et, par conséquent, limiter également le nombre de contaminations par le COVID-19", ajoutent les partenaires sociaux.