Le MR soutiendra la candidature de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle

Réuni ce vendredi matin autour de son président Georges-Louis Bouchez, le MR a décidé de soutenir la désignation de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle. Les réformateurs étaient partagés sur ce soutien à l'ex-coprésidente Ecolo. Ils remettaient notamment en cause ses compétences pour assurer le poste, elle qui n'a pas de formation en droit.

Le vote sur cette désignation, reporté en décembre pour cause d'absence de consensus, est toujours prévu pour ce vendredi en séance plénière au Sénat. Il faut réunir une majorité des deux tiers des voix (40 sénateurs sur 60) pour être nommé.

On sait que la N-VA et le Vlaams Belang voteront contre. Le MR ayant dit "oui", il faudra voir comment vont se positionner l'Open VLD et le CD&V, toujours indécis à ce stade. Un nouveau report du vote n'est pas à exclure.