Le MR valide cinq candidatures à la présidence du parti

Cinq candidats sont officiellement lancés dans la course au remplacement de Charles Michel à la tête des libéraux francophones.

Le conseil de parti du MR, réuni ce lundi matin pour statuer sur la recevabilité des candidatures à l’élection à la présidence, a validé cinq candidatures , dont celle de Christine Defraigne malgré le fait que l’ancienne présidente du Sénat et première échevine de la Ville de Liège ne siège pas au comité général du parti.

Début octobre, cette dernière s’était élevée contre sa possible mise à l’écart de la course à la présidence en raison de sa non-appartenance à ce comité général, dénonçant au passage "une dérive antidémocratique" et "une confiscation du pouvoir" au sein du parti. Pour éteindre l’incendie, le MR avait assuré qu’aucune candidature ne serait rejetée a priori.