Le MR veut développer le secteur du "gaming"

Aujourd'hui, le "gaming" - la pratique des jeux vidéo -, concerne un Belge sur deux, selon une étude réalisée par le MR. Cette industrie représente 150 milliards d'euros dans le monde, soit plus que l'industrie de la musique et du cinéma réunies, et a progressé de 20% durant le confinement. "La Belgique peut se targuer de bonnes écoles dans le domaine, à Courtrai, Namur ou Mons, mais dès lors qu'une spin-off veut se lancer dans l'édition ou qu'un "gamer" veut devenir professionnel, ils partent à l'étranger", a souligné le président du parti, Georges-Louis Bouchez.