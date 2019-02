Le PS verdit son programme pour les élections de mai

C'est sans surprise le cas dans les domaines de la propreté et de la mobilité: le PS aspire au transport gratuit, en commençant en tout cas pour tous les jeunes âgés de moins de 25 ans, et les seniors; à plus de fréquences sur les lignes structurantes de transports en commun jusqu'à minuit et durant le week-end; à une extension des horaires du métro jusqu'à 3h du matin, au déploiement d'un réseau de bornes de recharges électriques pour atteindre le chiffre d'une centaine de sites d'ici 2040; et à plus de pistes cyclables.