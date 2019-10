Le Parquet fédéral se dessaisit du dossier Nethys et renvoie la balle à Liège

Lundi, le cabinet de Pierre-Yves Dermagne , le ministre wallon des Pouvoirs locaux, avait adressé une dénonciation pénale au procureur fédéral dans la foulée de la reprise en main du dossier par l'autorité de tutelle ce dimanche. Cette dénonciation, rédigée par l’avocat Marc Uyttendaele, vise des faits allégués d’abus de confiance, prise illégale d’intérêt et association de malfaiteurs . Elle a été rédigée contre X.

Décision collégiale

Lundi toujours, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw et le procureur général de Liège Christian De Valkeneer se sont entretenus pour savoir qui récupérerait le dossier . En effet, cette dénonciation a trait à des éléments qui ne concernent pas les habituelles prérogatives du Parquet fédéral , plus orienté vers les faits de terrorisme, de grande criminalité sévissant sur plusieurs arrondissements judiciaires ou de faits nécessitant des liens avec des pays étrangers.

Décision a donc été prise collégialement de renvoyer la balle au Parquet général de Liège . Celui-ci décidera du sort de cette dénonciation et de l’ouverture ou non d’une enquête pénale .

Moreau fixé sur sa transaction pénale le 5 décembre

Parallèlement à cette affaire, et avec une forme de coïncidence, on apprenait ce mardi matin, par la bouche du procureur général De Valkeneer, que la Chambre du conseil de Liège allait se réunir le 5 décembre prochain afin d’étudier la transaction pénale conclue entre Stéphane Moreau, l’administrateur délégué de Nethys, et le Parquet général.