Le Plan national de sécurité souffre de moyens financiers insuffisants

Absence de budget séparé

Ils critiquent également le problème persistant de l'absence de budget séparé pour la police judiciaire fédérale, alors que la loi le prévoit. "C'est nécessaire pour s'attaquer rapidement, et avec la souplesse nécessaire, aux phénomènes de criminalité prioritaires, qui dans la pratique deviennent de plus en plus complexes, volumineux et chronophages."