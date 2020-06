Le Rail Pass "gratuit" coûterait au moins 100 millions d'euros à la SNCB

Le "Rail Pass corona" ne sera disponible que dans cinq à six semaines. La SNCB estime la perte de revenus liée à cette mesure controversée à 100 millions d'euros.

Le Rail Pass "gratuit" que le gouvernement fédéral veut distribuer à tous les Belges de plus de 12 ans risque d'entraîner d'énormes problèmes et risques pour la santé. Dans une note dont a pris connaissance le Tijd, la SNCB a mis en garde le gouvernement fédéral et son conseil d'administration à ce sujet.